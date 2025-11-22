¿Dónde y cuándo ver a Donovan Carrillo competir esta semana en Budapest?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El patinador artístico mexicano Donovan Carrillo continúa su ruta rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, y esta semana competirá en la Santa Claus Cup 2025, que se celebrará del 26 al 30 de noviembre en Budapest, Hungría.
Carrillo, originario de Jalisco, tendrá su segunda aparición internacional tras conseguir una cuota olímpica para México en el Preolímpico realizado en septiembre. En su más reciente competencia —el Trofeo Trialeti de Georgia—, finalizó en la décima posición.
Calendario de participación (hora CDMX, GMT-6):
Miércoles 26 de noviembre
14:52 h – Individual varonil, programa corto (Donovan Carrillo)
Viernes 28 de noviembre
14:26 h – Individual varonil, programa libre (Donovan Carrillo)
En esta competencia también participarán las mexicanas Andrea Montesinos y Cayetana González, esta última en la categoría júnior.
¿Dónde ver la Santa Claus Cup 2025?
En México, los derechos de transmisión pertenecen a Sky México.
Los mejores momentos estarán disponibles en YouTube, en el canal oficial Skating ISU.
Además, esta justa representa un regreso especial para Carrillo al Milano Ice Skating Arena, sede del patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno y donde en 2018 disputó su primer Campeonato Mundial.
BCT