¿Dónde y cuándo comprar boletos para México vs Portugal?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El esperado partido entre México y Portugal, que marcará la reapertura del Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026, ya tiene fecha confirmada de preventa y venta general para sus boletos. El duelo, que se disputará el sábado 28 de marzo de 2026, contará con la participación de la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, lo que ha generado alta expectativa entre los aficionados.

A diferencia de otros eventos deportivos, la venta de entradas no se realizará en Ticketmaster, sino a través de la plataforma Fanki, que será la boletera oficial del Estadio Azteca a partir de ahora.

Fanki es la única plataforma autorizada para vender los boletos de este partido, por lo que los aficionados deberán registrarse en su sitio web o aplicación para acceder a la preventa y posterior venta general.

Fechas clave de venta

Preventa Banorte (crédito y débito): Del 10 al 12 de diciembre de 2025

Venta general (todos los bancos): A partir del 13 de diciembre de 2025

La preventa será exclusiva para tarjetahabientes de Banorte, patrocinador oficial del Estadio Azteca, lo que brinda una ventaja anticipada de 3 días antes de la venta abierta al público general.

¿Cuánto costarán los boletos?

Aunque los precios aún no se han dado a conocer, se anticipa que el costo de las entradas será elevado, debido al nivel del rival y la importancia del evento. Como referencia, en partidos recientes del Tri, los boletos han oscilado entre mil y cinco mil pesos.

Alta demanda esperada

Dada la relevancia del encuentro, se espera que los boletos se agoten rápidamente, especialmente en la preventa Banorte, por lo que se recomienda tener lista la tarjeta y cuenta registrada en Fanki desde días antes del inicio de ventas.

mrh