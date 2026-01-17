¿Dónde y a qué hora ver los Playoffs de la NFL este sábado? Aquí los canales y horarios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción de los Playoffs de la NFL continúa este sábado 17 de enero con dos partidos imperdibles. Si te preguntas a qué hora y por dónde verlos en México, aquí te damos todos los detalles para que no te los pierdas.
⏰ Hora: 15:30 (tiempo del centro de México)
📡 Dónde ver: DAZN, ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium y Canal 5
⏰ Hora: 19:00 (tiempo del centro de México)
📡 Dónde ver: DAZN, FOX Sports, ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium y Canal 5
Ambos encuentros corresponden a la ronda divisional de la NFL, donde ocho equipos buscan avanzar rumbo al Super Bowl.
En el primer duelo, Josh Allen, mariscal de campo de los Buffalo Bills, se enfrenta por primera vez en esta ronda a un rival que no es Mahomes, Jackson o Burrow. Ahora su oponente será Bo Nix, quarterback novato de los Denver Broncos, favoritos de la Conferencia Americana.
Más tarde, en la Conferencia Nacional, los Seattle Seahawks, actuales líderes, se medirán ante los poderosos San Francisco 49ers, en un clásico que promete emociones de principio a fin.
mrh