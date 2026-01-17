¿Dónde y a qué hora ver los Playoffs de la NFL este sábado? Aquí los canales y horarios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción de los Playoffs de la NFL continúa este sábado 17 de enero con dos partidos imperdibles. Si te preguntas a qué hora y por dónde verlos en México, aquí te damos todos los detalles para que no te los pierdas.

📺 Partidos, horarios y canales para ver la NFL hoy:

🏈 Denver Broncos vs Buffalo Bills

⏰ Hora: 15:30 (tiempo del centro de México)

📡 Dónde ver: DAZN, ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium y Canal 5

🏈 Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers

⏰ Hora: 19:00 (tiempo del centro de México)

📡 Dónde ver: DAZN, FOX Sports, ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium y Canal 5

Ambos encuentros corresponden a la ronda divisional de la NFL, donde ocho equipos buscan avanzar rumbo al Super Bowl.