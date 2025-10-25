¿Dónde y a qué hora ver el Clásico español Real Madrid vs Barcelona?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 26 de octubre, el fútbol mundial tendrá los ojos puestos en el Estadio Santiago Bernabéu, donde se disputará el primer Clásico español de la temporada entre Real Madrid y Barcelona, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga.
El encuentro podría cambiar el rumbo del torneo, ya que el Real Madrid llega con una ventaja de dos puntos sobre su acérrimo rival. Bajo el mando del francés Kylian Mbappé, los merengues buscarán consolidarse como líderes, mientras que el Barcelona, dirigido por el alemán Hansi Flick, llega motivado tras golear 6-1 al Olympiacos en la Champions League.
El silbatazo inicial está programado para las 09:15 horas, tiempo del centro de México. La transmisión del partido se podrá seguir en SKY Sports, por lo que será exclusiva de televisión de paga. La previa comenzará 15 minutos antes.
Los últimos cinco enfrentamientos ligueros entre Real Madrid y Barcelona en el Bernabéu han sido intensos, con goleadas y polémica. El saldo favorece al equipo blanco con tres victorias y dos derrotas desde 2021.
Resultados recientes en el Bernabéu en LaLiga:
Real Madrid 2-1 Barcelona
Real Madrid 0-4 Barcelona
Real Madrid 3-1 Barcelona
Real Madrid 3-2 Barcelona
Real Madrid 0-4 Barcelona
El segundo duelo entre estos gigantes del fútbol español está programado para el 10 de mayo de 2026, en la antepenúltima jornada de LaLiga. Este encuentro podría ser clave para definir al campeón de la temporada.
