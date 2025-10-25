¿Dónde y a qué hora ver el Clásico español Real Madrid vs Barcelona?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 26 de octubre, el fútbol mundial tendrá los ojos puestos en el Estadio Santiago Bernabéu, donde se disputará el primer Clásico español de la temporada entre Real Madrid y Barcelona, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga.

El encuentro podría cambiar el rumbo del torneo, ya que el Real Madrid llega con una ventaja de dos puntos sobre su acérrimo rival. Bajo el mando del francés Kylian Mbappé, los merengues buscarán consolidarse como líderes, mientras que el Barcelona, dirigido por el alemán Hansi Flick, llega motivado tras golear 6-1 al Olympiacos en la Champions League.

El silbatazo inicial está programado para las 09:15 horas, tiempo del centro de México. La transmisión del partido se podrá seguir en SKY Sports, por lo que será exclusiva de televisión de paga. La previa comenzará 15 minutos antes.