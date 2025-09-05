¿Dónde ver México vs Japón? Aquí el horario y canales del amistoso internacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana enfrentará a Japón este sábado 6 de septiembre en un duelo de preparación correspondiente a la Fecha FIFA. El encuentro se disputará en el Oakland-Alameda County Coliseum, en Estados Unidos, a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

El equipo dirigido por Javier Aguirre busca mantener ritmo competitivo de cara a la próxima Copa del Mundo, afinando detalles tácticos ante un rival que ha mostrado gran crecimiento futbolístico en la última década.

Jugadores a seguir

Hirving Lozano ya se ha enfrentado a Japón en un amistoso disputado en noviembre de 2020, en el que anotó uno de los goles en la victoria 2-0 del Tricolor.

Rodrigo Huescas tiene experiencia reciente frente al conjunto nipón tras enfrentarlos en el Torneo Maurice Revello 2024 con la Sub-23.

Diego Laínez ha tenido múltiples encuentros ante Japón en distintas categorías: en la Copa del Mundo Sub-20 de Polonia 2019, los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, y en un amistoso mayor en 2020.

Antecedentes históricos

El partido de este fin de semana será el séptimo enfrentamiento entre ambas selecciones, todos jugados en países distintos: Japón, Suiza, China, Alemania, Brasil, Austria, y ahora Estados Unidos.

Uno de los encuentros más recordados fue en la Copa Confederaciones 2013, donde México ganó 2-1 con doblete de Javier ‘Chicharito’ Hernández. Otro momento destacado fue el 31 de mayo de 1998, cuando el Tricolor venció 2-1 a Japón en Suiza con goles de Luis García y Alberto García Aspe, como parte de la preparación para Francia 98.

¿Dónde ver el partido?

Los aficionados podrán seguir el partido a través de múltiples plataformas y canales:

Canal 5

Azteca 7

TUDN

VIX+

