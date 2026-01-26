¿Dónde ver la FIFA Women’s Champions Cup? Aquí el calendario y los horarios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La historia del fútbol femenil se escribe con una nueva página: este 28 de enero inicia la primera edición de la FIFA Women’s Champions Cup 2026.

La competencia se llevará a cabo en Londres, Inglaterra, donde el Brentford Community Stadium recibirá las semifinales, mientras que la gran final y el partido por el tercer lugar se jugarán en el Emirates Stadium, casa del Arsenal.

Los equipos participantes en esta fase final son:

Arsenal FC (Europa)

Gotham FC (Norteamérica)

Corinthians (Sudamérica)

AS FAR (África)

Además del trofeo, esta primera edición marca un hito económico: por primera vez en el fútbol femenil se entregarán premios monetarios, que suman millones de dólares en incentivos.

Campeón: 2.3 millones de dólares

Subcampeón: 1 millón de dólares

Semifinalistas eliminados: 200 mil dólares

Fase previa: 100 mil dólares

Este reparto representa un impulso histórico para el desarrollo del fútbol femenil a nivel internacional, de acuerdo con la FIFA.

Calendario de partidos (hora del centro de México):

Miércoles 28 de enero – Semifinales

Gotham FC 🆚 Corinthians – 6:30 a.m.

Arsenal 🆚 AS FAR – 12:00 p.m.

Domingo 1 de febrero

Partido por el 3er lugar – 8:45 a.m.

Gran Final – 12:00 p.m.

Todos los encuentros podrán verse en vivo a través de la plataforma de streaming DAZN, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

