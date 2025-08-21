¿Dónde ver en vivo el Chivas vs Xolos, Jornada 6 Apertura 2025?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El partido entre Chivas y Xolos de Tijuana, correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2025, se disputará este viernes 21 de agosto a las 9:00 de la noche (TCM) en el Estadio Caliente.

El Guadalajara llega a este encuentro con la misión de dejar atrás el mal momento que atraviesa en el torneo.

Bajo la dirección de Gabriel Milito, el equipo trabajó durante la semana para recuperar confianza y buscar tres puntos que resultan clave no solo para la tabla general, sino también para mostrar que el grupo está unido y listo para lo que viene.

El partido podrá seguirse en México a través de Tubi y en Estados Unidos por ViX Premium.

📝 Convocatoria del Guadalajara para enfrentar a Xolos:

Raúl Rangel

Oscar Whalley

Alan Mozo

Bryan González

Diego Campillo

Gilberto Sepúlveda

Miguel Gómez

Miguel Tapias

Luis Olivas

Daniel Aguirre

Richard Ledezma

Luis Romo

Rubén González

Erick Gutiérrez

Yael Padilla

Santiago Sandoval

Hugo Camberos

Cade Cowell

Efraín Álvarez

Roberto Alvarado

Isaac Brizuela

Armando González

Teun Wilke

RYE-