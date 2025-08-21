Deportes

¿Dónde ver en vivo el Chivas vs Xolos, Jornada 6 Apertura 2025?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El partido entre Chivas y Xolos de Tijuana, correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2025, se disputará este viernes 21 de agosto a las 9:00 de la noche (TCM) en el Estadio Caliente.

El Guadalajara llega a este encuentro con la misión de dejar atrás el mal momento que atraviesa en el torneo.

Bajo la dirección de Gabriel Milito, el equipo trabajó durante la semana para recuperar confianza y buscar tres puntos que resultan clave no solo para la tabla general, sino también para mostrar que el grupo está unido y listo para lo que viene.

El partido podrá seguirse en México a través de Tubi y en Estados Unidos por ViX Premium.

📝 Convocatoria del Guadalajara para enfrentar a Xolos:

  • Raúl Rangel

  • Oscar Whalley

  • Alan Mozo

  • Bryan González

  • Diego Campillo

  • Gilberto Sepúlveda

  • Miguel Gómez

  • Miguel Tapias

  • Luis Olivas

  • Daniel Aguirre

  • Richard Ledezma

  • Luis Romo

  • Rubén González

  • Erick Gutiérrez

  • Yael Padilla

  • Santiago Sandoval

  • Hugo Camberos

  • Cade Cowell

  • Efraín Álvarez

  • Roberto Alvarado

  • Isaac Brizuela

  • Armando González

  • Teun Wilke

