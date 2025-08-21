¿Dónde ver en vivo el Chivas vs Xolos, Jornada 6 Apertura 2025?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El partido entre Chivas y Xolos de Tijuana, correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2025, se disputará este viernes 21 de agosto a las 9:00 de la noche (TCM) en el Estadio Caliente.
El Guadalajara llega a este encuentro con la misión de dejar atrás el mal momento que atraviesa en el torneo.
Bajo la dirección de Gabriel Milito, el equipo trabajó durante la semana para recuperar confianza y buscar tres puntos que resultan clave no solo para la tabla general, sino también para mostrar que el grupo está unido y listo para lo que viene.
El partido podrá seguirse en México a través de Tubi y en Estados Unidos por ViX Premium.
Raúl Rangel
Oscar Whalley
Alan Mozo
Bryan González
Diego Campillo
Gilberto Sepúlveda
Miguel Gómez
Miguel Tapias
Luis Olivas
Daniel Aguirre
Richard Ledezma
Luis Romo
Rubén González
Erick Gutiérrez
Yael Padilla
Santiago Sandoval
Hugo Camberos
Cade Cowell
Efraín Álvarez
Roberto Alvarado
Isaac Brizuela
Armando González
Teun Wilke
