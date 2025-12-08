Cuauhtémoc Blanco pierde la cabeza y golpea a portero de Chivas

El episodio ocurrió en McAllen, Texas, durante uno de los partidos que reviven la histórica rivalidad entre ambos clubes mexicanos con figuras retiradas que alguna vez brillaron en las canchas. Lejos de una postal nostálgica, el encuentro se tornó tenso cuando Blanco, molesto por un empujón, lanzó un manotazo al rostro de Sergio Hernández, portero del equipo rojiblanco.

El árbitro no tuvo oportunidad de intervenir antes de que el arquero cayera al suelo. La escena provocó abucheos de la afición y un conato de bronca entre los jugadores. Mientras Blanco se encaraba con varios exfutbolistas de Chivas, otros como Adolfo “Bofo” Bautista atendieron al afectado, quien minutos después pudo reincorporarse y seguir en el partido.