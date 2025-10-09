Cuartos de Final definidos: fechas, horarios y sedes del Mundial Sub-20 en Chile

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Mundial Sub-20 de Chile entra en su fase decisiva y la Selección Mexicana continúa en la pelea. Tras golear al conjunto anfitrión en uno de sus mejores partidos del certamen, el equipo tricolor avanzó a Cuartos de Final, donde se medirá ante nada menos que Argentina, una de las potencias históricas de la categoría.

El duelo se jugará el sábado en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago, en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México), y promete ser uno de los encuentros más emocionantes de esta ronda.

Bajo la dirección técnica de Eduardo Arce, el equipo mexicano ha mostrado un crecimiento progresivo a lo largo del torneo, destacando por su solidez táctica, equilibrio entre líneas y contundencia ofensiva.

La victoria ante Chile no solo significó el pase a cuartos, sino también un impulso anímico para enfrentar a una Argentina que llega con una generación talentosa, con varios jugadores que ya militan en clubes europeos.