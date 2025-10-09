Cuartos de Final definidos: fechas, horarios y sedes del Mundial Sub-20 en Chile
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Mundial Sub-20 de Chile entra en su fase decisiva y la Selección Mexicana continúa en la pelea. Tras golear al conjunto anfitrión en uno de sus mejores partidos del certamen, el equipo tricolor avanzó a Cuartos de Final, donde se medirá ante nada menos que Argentina, una de las potencias históricas de la categoría.
El duelo se jugará el sábado en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago, en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México), y promete ser uno de los encuentros más emocionantes de esta ronda.
Bajo la dirección técnica de Eduardo Arce, el equipo mexicano ha mostrado un crecimiento progresivo a lo largo del torneo, destacando por su solidez táctica, equilibrio entre líneas y contundencia ofensiva.
La victoria ante Chile no solo significó el pase a cuartos, sino también un impulso anímico para enfrentar a una Argentina que llega con una generación talentosa, con varios jugadores que ya militan en clubes europeos.
El dominio americano es evidente en esta edición del Mundial Sub-20, con cuatro selecciones del continente aún en competencia (México, Argentina, Colombia y Estados Unidos), acompañadas por España y Francia como representantes europeos.
Calendario de partidos:
España vs. Colombia
Estadio Fiscal, Talca / 14:00 h
México vs. Argentina
Estadio Nacional, Santiago / 17:00 h
Estados Unidos vs. Marruecos
Estadio El Teniente, Rancagua / 14:00 h
Noruega vs. Francia
Estadio Elías Figueroa, Valparaíso / 17:00 h
(Todos los horarios son del centro de México)
El conjunto nacional busca llegar a una semifinal de Copa del Mundo Sub-20, algo que no consigue desde hace más de una década. El nivel mostrado en Chile ha generado ilusión en la afición, que ve en esta generación una esperanza renovada para el futuro del futbol mexicano.
Una victoria frente a la Albiceleste colocaría al Tricolor entre los cuatro mejores del mundo y representaría un golpe de autoridad ante un rival con historia y talento. La cita está marcada, y México tiene la oportunidad de escribir una nueva página dorada en el futbol juvenil.
