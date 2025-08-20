Cuartos de Final de Leagues Cup: ¿logrará la Liga MX imponerse a la MLS?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Liga MX enfrenta su reto más importante de internacionalización: los Cuartos de Final de la Leagues Cup, torneo que reúne a los mejores clubes de México y la MLS.

La competencia, en la que aún participan figuras como Lionel Messi (Inter Miami), Pedro de la Vega (Seattle Sounders), Martín Ojeda (Orlando City) y Ángel Correa (Tigres), se ha consolidado como la batalla por el dominio del futbol en Norteamérica.

Los encuentros de Cuartos de Final se jugarán este martes 20 de agosto, con transmisiones en Apple TV, TUDN, Canal 9 y Azteca 7, y definirán si México logra mantener su prestigio ante el avance de la Major League Soccer.