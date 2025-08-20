Cuartos de Final de Leagues Cup: ¿logrará la Liga MX imponerse a la MLS?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Liga MX enfrenta su reto más importante de internacionalización: los Cuartos de Final de la Leagues Cup, torneo que reúne a los mejores clubes de México y la MLS.
La competencia, en la que aún participan figuras como Lionel Messi (Inter Miami), Pedro de la Vega (Seattle Sounders), Martín Ojeda (Orlando City) y Ángel Correa (Tigres), se ha consolidado como la batalla por el dominio del futbol en Norteamérica.
Los encuentros de Cuartos de Final se jugarán este martes 20 de agosto, con transmisiones en Apple TV, TUDN, Canal 9 y Azteca 7, y definirán si México logra mantener su prestigio ante el avance de la Major League Soccer.
El Chase Stadium será escenario de un enfrentamiento de campeones del mundo: Lionel Messi y Rodrigo de Paul (Miami) ante Ángel Correa (Tigres). El partido promete intensidad, historia y, para muchos, la final adelantada del torneo.
“Sobre la llegada de Correa a Tigres es algo muy importante [...] va a ser un partidazo por lo que se viene viendo de los dos equipos”, reconoció Pedro de la Vega.
Hora: 18:00 horas
Transmisión: Apple TV
Martín Ojeda, atacante de Orlando, se enfrentará por primera vez al técnico argentino Antonio Mohamed, quien comanda al actual campeón del futbol mexicano: Toluca.
“Siempre es lindo enfrentar a técnicos argentinos como me pasó con Mascherano”, compartió Ojeda.
Orlando llega invicto ante equipos mexicanos, con 9 goles en Fase de Grupos.
Hora: 19:00 horas
Transmisión: Canal 9, TUDN, Apple TV
Seattle Sounders ha sido una pesadilla para los mexicanos: vencieron a Pumas en la Final de la Concachampions 2022 y recientemente golearon 7-0 a Cruz Azul. Ahora se enfrentan a un Puebla que eliminó a clubes como América, Chivas y Pumas.
“Sounders es un equipo que no negocia su idea de juego, siempre compite”, comentó De la Vega, autor de un golazo ante la Máquina Celeste.
Hora: 21:00 horas
Transmisión: Azteca 7, Apple TV
El duelo entre LA Galaxy y Pachuca remite al antecedente de la Superliga 2007-08, torneo pionero en juntar clubes de ambas ligas. En esa ocasión, los Tuzos se llevaron el título en penales.
Pachuca llega como uno de los clubes más sólidos y con sed de volver a destacar a nivel internacional.
Hora: 21:45 horas
Transmisión: Apple TV
