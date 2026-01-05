¿Cuánto cuesta ver al Atlético Morelia en su debut del Clausura 2026?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si planeas apoyar al Club Atlético Morelia en su debut del torneo Clausura 2026, te contamos cuánto cuesta asistir este sábado 10 de enero al Estadio Morelos, donde los Canarios recibirán al equipo de Correcaminos a las 19:00 horas.
Los boletos ya están disponibles en Boletomóvil y los precios varían según la zona del estadio, con opciones para todo tipo de presupuesto.
🎫 General Sur/Norte: $140
🎫 Preferente Oriente: $200
🎫 Preferente Poniente: $160
🎫 Platea Oriente: $275
🎫 Platea Poniente: $200
👑 Zona VIP: $400
♿ Personas con discapacidad: $70
Los boletos se pueden adquirir en línea a través de boletomovil.com o en la app oficial.
El club invitó a la afición a llenar el estadio y comenzar con el pie derecho este nuevo torneo bajo el lema #DelCanarioSoy.
Con este duelo, el equipo michoacano inicia su participación en el Clausura 2026 con el respaldo de Grupo AKRON, buscando posicionarse entre los favoritos de la Liga de Expansión MX y mantener el apoyo de su fiel afición.
En redes sociales, el club invita a los hinchas a sumarse al inicio de la temporada con el hashtag #DelCanarioSoy.
SHA