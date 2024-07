Cuándo y dónde ver los partidos de la Jornada 2 del Apertura 2024 de la Liga MX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Jornada 2 del Apertura 2024 de la Liga MX comenzará este viernes 12 de julio, aquí te dejamos la información sobre cuando serán y opciones de transmisión en TV y streaming.

El duelo inaugural de la segunda fecha del Apertura 2024 será el América vs Querétaro, el cual se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes y será transmitido por VIX Premium. El segundo juego de la jornada será entre Xolos y Chivas y podrás verlo a través del canal de YouTube de Caliente TV.

Posteriormente, Mazatlán se medirá al Atlético de San Luis en un partido que será transmitido por Azteca 7 en televisión abierta y la página web de Azteca Deportes, así como por Fox Sports en TV de paga y VIX Premium en streaming de paga.

La jornada del viernes la cierran Atlas y Tigres, en un duelo que será transmitido por TUDN, Canal 5 en TV abierta y VIX Premium en línea.

Las actividades del sábado 13 de julio inician con el duelo entre León y Pachuca, el cual en televisión de paga podrá verse por Fox Sports, mientras que en streaming las opciones serán VIX Premium o Fox Sports Premium.

El Necaxa vs Puebla y el Toluca vs Juárez sólo podrán verse por VIX Premium.

Finalmente, los dos partidos que cierran la jornada, el Santos vs Pumas y el Monterrey vs Cruz Azul, serán transmitidos en el Canal 5 en televisión abierta, en TUDN an TV de paga y en VIX Premium por Internet.

SHA