¿Cuándo y dónde ver la pelea entre Canelo y Crawford este sábado?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los reflectores del mundo del boxeo estarán puestos este viernes 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde Saúl “Canelo” Álvarez se enfrentará a Terence Crawford en una de las peleas más esperadas del año.

La transmisión en vivo será a través de Netflix, en un movimiento poco común dentro del boxeo profesional.

La cartelera principal comenzará a las 7:00 p.m. (hora del centro de México), mientras que la pelea estelar entre Canelo y Crawford está programada para iniciar alrededor de las 9:00 p.m. (hora CDMX).

El evento forma parte de la celebración del fin de semana patrio, una fecha habitual para los combates del tapatío, quien llega con seis victorias consecutivas desde su derrota ante Dmitry Bivol en 2022.