¿Cuándo y dónde ver la pelea entre Canelo y Crawford este sábado?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los reflectores del mundo del boxeo estarán puestos este viernes 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde Saúl “Canelo” Álvarez se enfrentará a Terence Crawford en una de las peleas más esperadas del año.
La transmisión en vivo será a través de Netflix, en un movimiento poco común dentro del boxeo profesional.
La cartelera principal comenzará a las 7:00 p.m. (hora del centro de México), mientras que la pelea estelar entre Canelo y Crawford está programada para iniciar alrededor de las 9:00 p.m. (hora CDMX).
El evento forma parte de la celebración del fin de semana patrio, una fecha habitual para los combates del tapatío, quien llega con seis victorias consecutivas desde su derrota ante Dmitry Bivol en 2022.
Por primera vez, una pelea de esta magnitud será transmitida exclusivamente por la plataforma de streaming Netflix, lo que marca un hito en la forma en que se distribuyen los eventos de boxeo de alto perfil.
Se espera que el servicio esté disponible sin costo adicional para suscriptores, aunque Netflix no ha confirmado si aplicará un sistema de pago por evento (PPV) en algunos países.
Canelo Álvarez (62-2-2, 39 KOs) defenderá su título indiscutible de peso supermediano frente a Terence Crawford (41-0, 31 KOs), quien sube dos divisiones para enfrentarlo.
Ambos boxeadores son considerados entre los mejores libra por libra de la última década, y esta pelea podría redefinir el panorama del boxeo internacional.
mrh