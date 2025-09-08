¿Cuándo y dónde ver el México vs Corea del Sur? Aquí los detalles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de empatar sin goles frente a Japón, la Selección Nacional de México se prepara para enfrentar a Corea del Sur en su segundo partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA de septiembre.

El encuentro forma parte de la etapa de preparación rumbo al Mundial de 2026, y será clave para que el técnico Javier Aguirre pruebe variantes tácticas y defina su once titular a menos de un año del debut en la justa mundialista.

Aunque en el historial México mantiene ventaja, el enfrentamiento no será sencillo. Las selecciones se han visto las caras en 14 ocasiones, con un saldo favorable para el cuadro mexicano:

8 victorias para México

1 empate

5 triunfos para Corea del Sur

Sin embargo, el conjunto asiático ha eliminado a México en torneos oficiales como los Juegos Olímpicos de 1948, la Copa Confederaciones 2001 y los Cuartos de Final de la Copa Oro 2022, por lo que no será un partido de mero trámite.