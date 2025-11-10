¿Cuándo juega Atlético Morelia? Estos son los horarios de los cuartos de final

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia ya tiene fecha y hora para su compromiso de Cuartos de Final en la Liga BBVA Expansión MX. Los Canarios enfrentarán a Cancún FC en una eliminatoria a ida y vuelta, luego de clasificar en la séptima posición general con 19 puntos.

El primer encuentro se jugará este jueves 13 de noviembre a las 19:15 horas en el estadio "Morelos", donde el equipo rojiamarillo buscará sacar ventaja como local ante las Iguanas. El duelo de vuelta está programado para el domingo 16 de noviembre a las 17:00 horas del centro (18:00 horas local) en el Estadio Andrés Quintana Roo.

Además del duelo entre Cancún y Morelia, la Liguilla del torneo Apertura 2025 arranca con estos cruces: Atlante vs. Tepatitlán, Jaiba Brava vs. Leones Negros, e Irapuato vs. Mineros.