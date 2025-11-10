Deportes

¿Cuándo juega Atlético Morelia? Estos son los horarios de los cuartos de final

¿Cuándo juega Atlético Morelia? Estos son los horarios de los cuartos de final
CORTESÍA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia ya tiene fecha y hora para su compromiso de Cuartos de Final en la Liga BBVA Expansión MX. Los Canarios enfrentarán a Cancún FC en una eliminatoria a ida y vuelta, luego de clasificar en la séptima posición general con 19 puntos.

El primer encuentro se jugará este jueves 13 de noviembre a las 19:15 horas en el estadio "Morelos", donde el equipo rojiamarillo buscará sacar ventaja como local ante las Iguanas. El duelo de vuelta está programado para el domingo 16 de noviembre a las 17:00 horas del centro (18:00 horas local) en el Estadio Andrés Quintana Roo.

Además del duelo entre Cancún y Morelia, la Liguilla del torneo Apertura 2025 arranca con estos cruces: Atlante vs. Tepatitlán, Jaiba Brava vs. Leones Negros, e Irapuato vs. Mineros.

Cabe recordar que el Atlético Morelia empató ante Jaiba Brava en la última jornada y aunque no logró cerrar con victoria, sí aseguró su lugar entre los ocho mejores del torneo. Ahora, buscará revancha ante Cancún, con la esperanza de avanzar a semifinales.

rmr

Atlético Morelia
Horarios
Partidos
cuartos de final
grid

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com