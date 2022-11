¿Cuáles son los jugadores estrella que no estarán en Qatar 2022?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como suele suceder en cada año mundialista, resulta muy difícil hablar de otra cosa que no sea de la Copa del Mundo. Más ahora que la Liga MX ha concluido con el gran campeonato de Pachuca, los ojos de los fanáticos se depositan en cada uno de los detalles del torneo más esperado por todos.

Por un lado, no cabe duda que será un torneo plagado de figuras, en donde jugadores de la talla de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Luka Modric jugarán lo que probablemente sea su última Copa del Mundo. En tanto, jóvenes promesas como Kylian Mbappé o Pedri González querrán demostrar su gran nivel ante los ojos del mundo.

Sin embargo, Qatar 2022 también será un Mundial lleno de grandes figuras ausentes. Si bien esto es algo frecuente en cada Copa del Mundo, sorprende ver el calibre de los nombres que no podrán formar parte de la gran fiesta del fútbol.

A continuación, brindaremos los casos más emblemáticos de futbolistas que no estarán en el mundial Qatar 2022. ¿Podrán tener revancha en la próxima edición? ¿Qué jugador sientes que merecía estar en esta Copa del Mundo? Empecemos.

1 – Erling Haaland

Sin dudas es el gran jugador del momento: su excelente presente en la Premier League junto al Manchester City lo han vuelto en la cara visible del gol. Sin embargo, Noruega no pudo clasificarse en las eliminatorias europeas y la gran promesa que tiene el fútbol en la actualidad tendrá que esperar a la edición 2026 para marcar su primer gol en mundiales.

2 - Gianluigi Donnarumma

Para muchos se trata del mejor arquero del mundo o, al menos, el que más proyección tiene de cara a los próximos años. Figura indiscutida de la obtención de la Eurocopa de Italia en 2021 y arquero del poderoso PSG, no podrá debutar en un mundial en esta ocasión. Cabe recordar que Italia, una de las grandes potencias mundiales, se perderá una Copa del Mundo por segunda vez consecutiva.

3 – Luis Díaz

Una de las grandes revelaciones de los últimos años dentro del fútbol sudamericano y estrella del Liverpool de Inglaterra tampoco podrá debutar en la Copa del Mundo en esta ocasión. Pese a que a la selección de Colombia venía siendo habitué de la máxima competencia de países, en esta ocasión no pudo hacerse un lugar en las clasificatoria sudamericanas y Luis Díaz deberá esperar hasta 2026.

4 - Zlatan Ibrahimović

El astro sueco no podrá despedirse a lo grande de su carrera con un gol en un Mundial. Pese a haber disputado los Mundiales de 2002 y 2006, Zlatan no pudo convertir. Tras perderse el Mundial de Rusia 2018 por haber renunciado a la selección, tras su regreso en 2021 Suecia no pudo ganar el repechaje a Polonia y quedó afuera de la cita. ¿Crees que un jugador de su talla merecía otra despedida de la Copa del Mundo?

5 - Mohamed Salah

Tras haber participado en Rusia 2018, el temible delantero egipcio no podrá repetir en Qatar. Su nombre sigue siendo uno de los más importantes en Europa, pero el presente de su selección no ha sido el mejor y no pudo pisar fuerte en las clasificatorias africanas. ¿Podrá tener revancha en 2026 cuando cumpla 34 años?

6 – Arturo Vidal

Por último, el caso del mediocampista chileno es uno de los más importantes. Tras también haberse perdido el mundial anterior debido a la no clasificación de Chile, el “Rey” Arturo no podrá despedirse a lo grande de la Copa del Mundo. Sin embargo, no todas son malas noticias, ya que acaba de coronarse campeón de la Copa Libertadores con el Flamengo de Brasil.