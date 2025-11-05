Cruz Azul se queda en CU hasta 2026 mientras define su nuevo estadio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mientras disfruta de un gran momento deportivo como líder del torneo Apertura 2025 y campeón vigente de la Concacaf Champions Cup, Cruz Azul sigue lidiando con una de sus asignaturas pendientes: tener un estadio propio.

Actualmente, el conjunto cementero juega como local en el Estadio Olímpico Universitario (CU), sede que seguirá ocupando durante el primer semestre de 2026. De acuerdo con el periodista Carlos Ponce, la directiva del club ya firmó una extensión de su contrato con CU, lo que les permitirá mantenerse ahí hasta después del Mundial 2026.

Una vez finalizada la justa mundialista, Cruz Azul regresará al Estadio Azteca, inmueble con el que ya tiene un acuerdo firmado para jugar ahí al menos hasta el año 2028. Esta decisión se tomó mientras avanza el proyecto para construir su nuevo estadio.