Cruz Azul pidió CU desde octubre, pero fue rechazado; regresaría al Azteca en la J14

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El club Cruz Azul no podrá utilizar el Estadio Olímpico Universitario como sede para sus partidos como local, luego de que su solicitud formal presentada en octubre de 2025 fuera rechazada por las autoridades de la UNAM.
Aunque existían versiones que apuntaban a un acuerdo verbal, un documento reciente confirmó que La Máquina sí realizó la petición por escrito el pasado 17 de octubre, dirigida a Víctor Manuel Velázquez, presidente del Consejo de Administración del club. La respuesta, sin embargo, fue negativa.
El periodista Edgar Valero difundió a través de su cuenta en X el oficio que prueba la comunicación entre Cruz Azul y la UNAM. En el escrito, se aclara que la petición del club “no fue autorizada de manera favorable”, aunque no se detallan las razones de la negativa.
Esto obligó al equipo cementero a buscar una nueva sede temporal fuera de la Ciudad de México, eligiendo el Estadio Cuauhtémoc de Puebla para disputar sus próximos encuentros como local.
De acuerdo con reportes de SDP Noticias, Cruz Azul regresará al Estadio Azteca en la Jornada 14 del Clausura 2026, justo para disputar el Clásico Joven frente al Club América.
También se informó que tanto América como Cruz Azul podrían disputar sus últimos juegos de temporada regular y la Liguilla en el Coloso de Santa Úrsula, en caso de avanzar a la siguiente fase del torneo.
Con este regreso, La Máquina volvería a contar con el respaldo de su afición en la capital, dejando atrás su estancia temporal fuera de casa.
mrh