Cruz Azul pidió CU desde octubre, pero fue rechazado; regresaría al Azteca en la J14

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El club Cruz Azul no podrá utilizar el Estadio Olímpico Universitario como sede para sus partidos como local, luego de que su solicitud formal presentada en octubre de 2025 fuera rechazada por las autoridades de la UNAM.

Aunque existían versiones que apuntaban a un acuerdo verbal, un documento reciente confirmó que La Máquina sí realizó la petición por escrito el pasado 17 de octubre, dirigida a Víctor Manuel Velázquez, presidente del Consejo de Administración del club. La respuesta, sin embargo, fue negativa.

El periodista Edgar Valero difundió a través de su cuenta en X el oficio que prueba la comunicación entre Cruz Azul y la UNAM. En el escrito, se aclara que la petición del club “no fue autorizada de manera favorable”, aunque no se detallan las razones de la negativa.