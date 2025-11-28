Cruz Azul lanza jersey de lujo para la Copa Intercontinental: esto costará

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De cara a su participación en la Copa Intercontinental, el club Cruz Azul presentó un jersey de lujo edición especial, que estrenará el próximo 10 de diciembre en su primer partido del torneo internacional.

La camiseta, que destaca por su diseño sobrio y elegante, será utilizada en el debut del equipo mexicano ante el ganador de la Copa Libertadores 2025, que se definirá entre Palmeiras y Flamengo, ambos de Brasil.

Un jersey exclusivo para los fieles a La Máquina

De acuerdo con el sitio oficial de la marca deportiva que viste al club cementero, el precio del jersey edición especial es de 1,849 pesos y se trata de una edición limitada de solo 1,200 piezas, lo que la convierte en un artículo exclusivo para los aficionados celestes.

¿Dónde comprarlo?

Los seguidores interesados en adquirir esta prenda podrán hacerlo a través de: