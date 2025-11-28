Cruz Azul lanza jersey de lujo para la Copa Intercontinental: esto costará

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De cara a su participación en la Copa Intercontinental, el club Cruz Azul presentó un jersey de lujo edición especial, que estrenará el próximo 10 de diciembre en su primer partido del torneo internacional.
La camiseta, que destaca por su diseño sobrio y elegante, será utilizada en el debut del equipo mexicano ante el ganador de la Copa Libertadores 2025, que se definirá entre Palmeiras y Flamengo, ambos de Brasil.
De acuerdo con el sitio oficial de la marca deportiva que viste al club cementero, el precio del jersey edición especial es de 1,849 pesos y se trata de una edición limitada de solo 1,200 piezas, lo que la convierte en un artículo exclusivo para los aficionados celestes.
Los seguidores interesados en adquirir esta prenda podrán hacerlo a través de:
La tienda en línea de la marca deportiva
La tienda oficial del Cruz Azul
La tienda física ubicada en La Noria, sede del club en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México
El jersey será estrenado el miércoles 10 de diciembre, cuando Cruz Azul debute en la Copa Intercontinental en Qatar, enfrentando al equipo que se corone en la Final de la Copa Libertadores, que se jugará el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Perú.
La Copa Intercontinental reúne a campeones de distintas confederaciones del fútbol mundial y representa una vitrina importante para los clubes participantes.
mrh