Cruz Azul inicia proceso de credencialización de aficionados barristas

Ante ello, cientos de personas acudieron al club azul y por ello se registraron grandes filas de hasta tres o cuatro horas, señaló Medio Tiempo.

Cabe recordar que luego de la violencia vivida en el partido entre Querétaro vs Atlas, donde sujetos golpearon a aficionados del Atlas y los dejaron muy malheridos, la Liga MX exigió la credencialización de los grupos de animación.

Quien también comenzó con este proceso fue el Puebla, desde el pasado 24 de marzo en el estadio Cuauhtémoc. A los aficionados se les pidieron una serie de documentos y posteriormente fueron fotografiados de forma digital. Posteriormente se les entregarán sus acreditaciones.

Quien no cumpla con el registro, no se le permitirá el acceso al estadio, al menos no con las porras, señaló el Puebla.

