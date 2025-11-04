Cruz Azul Femenil jugará en CU su histórica Liguilla del Apertura 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que era solo un rumor entre la afición celeste se ha convertido en realidad: Cruz Azul Femenil jugará su primer partido de Liguilla del torneo Apertura 2025 en el Estadio Olímpico Universitario, un paso histórico para el equipo y para la Liga MX Femenil.

La noticia fue confirmada por la propia Liga MX al dar a conocer los horarios oficiales de los cuartos de final, en donde se estableció que Cruz Azul será local en Ciudad Universitaria en su duelo ante las Tuzas del Pachuca. El partido está programado para el miércoles 5 de noviembre a las 18:00 horas, con un costo de entrada accesible de 50 pesos, lo que busca incentivar la asistencia del público capitalino.