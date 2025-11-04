Cruz Azul Femenil jugará en CU su histórica Liguilla del Apertura 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que era solo un rumor entre la afición celeste se ha convertido en realidad: Cruz Azul Femenil jugará su primer partido de Liguilla del torneo Apertura 2025 en el Estadio Olímpico Universitario, un paso histórico para el equipo y para la Liga MX Femenil.
La noticia fue confirmada por la propia Liga MX al dar a conocer los horarios oficiales de los cuartos de final, en donde se estableció que Cruz Azul será local en Ciudad Universitaria en su duelo ante las Tuzas del Pachuca. El partido está programado para el miércoles 5 de noviembre a las 18:00 horas, con un costo de entrada accesible de 50 pesos, lo que busca incentivar la asistencia del público capitalino.
Este avance representa un hito para un club que, desde la creación de la Liga MX Femenil en 2017, se había mantenido fuera de los reflectores. Con apenas una participación previa en Liguilla en 2023, el torneo Apertura 2025 se ha convertido en el mejor en su historia.
Además de destacar en la tabla general, Cruz Azul cuenta con una de las delanteras más letales del torneo: Aerial Lynndonna Chavrin, atacante estadounidense de 27 años que marcó 18 goles, quedando solo detrás de Charlyn Corral de Pachuca en la carrera por el título de goleo.
La directiva celeste ha respondido al clamor de sus aficionados, que pedían un recinto a la altura del esfuerzo mostrado en la cancha. Jugar en el mismo estadio que el equipo varonil representa un acto de equidad y reconocimiento al crecimiento del fútbol femenil en México.
El duelo ante Pachuca será también una revancha simbólica, al enfrentar a uno de los clubes que ya ha sido campeón en esta categoría. La cita está hecha: miércoles 5 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario.
mrh