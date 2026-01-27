Cristiano Ronaldo podría jugar en México... si cumplen sus condiciones

Este encuentro marca el cuarto compromiso amistoso del año para el combinado nacional dirigido por Javier Aguirre, que ya enfrentó a Panamá, Bolivia e Islandia en semanas recientes.

Más allá de lo deportivo, el partido genera alta expectativa por una razón clara: la posible participación de Cristiano Ronaldo.

Si bien su presencia no ha sido confirmada oficialmente, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se encuentra trabajando para cumplir con ciertos requerimientos solicitados por la delegación portuguesa, específicamente en materia de seguridad, hospedaje y logística.

Según reportó el periodista Gibrán Araige durante la transmisión del duelo entre México y Bolivia, estos detalles estarían ligados directamente a las condiciones planteadas por CR7 para sumarse a la gira.

“Lo que nos cuentan desde Federación es que todo apunta a que sí estará Cristiano, porque los requerimientos que está pidiendo Portugal son para un jugador de la talla de Cristiano”, indicó el insider.

Portugal llegará a México con un equipo estelar que incluye figuras como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Félix, Joao Neves, Rafael Leao y Vitinha, lo que convierte este duelo en una cita imperdible para la afición mexicana.

RYE-