Cristiano Ronaldo destroza celular de niño con autismo

Horas más tarde Cristiano Ronaldo apareció en sus redes sociales y achacó todo al mal rato que pasó luego de la derrota de su equipo.

"Nunca es fácil lidiar con emociones en momentos difíciles como el que nos estamos enfrentando. Sin embargo, siempre hay que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el hermoso juego. Me gustaría disculparme por mi arrebato y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como señal de juego limpio y deportividad", escribió.