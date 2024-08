Cristiano Ronaldo asegura permanencia en Selección de Portugal, previo a Mundial

Asimismo, CR7 descartó la posibilidad de tras un retiro ser entrenador de algún equipo:

"En mi mente, por el momento, no pasa ser entrenador de un primer equipo o de ningún equipo. Ni siquiera se me pasa por la cabeza, nunca he pensado en ello", finalizó.

Con estas declaraciones cabe la posibilidad de que el jugador sea parte de los encuentros del Mundial del 2026, que tendrán lugar en México, Estados Unidos y Canadá.

RYE