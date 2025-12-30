Crece y se posiciona el básquetbol nicolaita a nivel estatal y nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 2025 fue un año de crecimiento y posicionamiento para el básquetbol varonil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), ya que tuvo logros que sientan bases sólidas para encarar los compromisos del año venidero.

A nivel local, el baloncesto nicolaita se consagró campeón de la Liga Municipal de Morelia de Basquetbol A.C. a finales de marzo al vencer en la gran final al Club México por 57-37, destacando que no perdió ningún partido tanto de fase regular como de playoffs.

En lo que se refiere al baloncesto de Universiada Nacional, en la categoría convencional (5x5) se quedó en el segundo lugar en la fase estatal y tercer lugar en la etapa regional, mientras que en la modalidad de 3x3 se logró el campeonato estatal y regional, y en el nacional se obtuvo el quinto lugar.