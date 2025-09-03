CR7 podría enfrentar a México en la reinauguración del Azteca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La leyenda del futbol mundial, Cristiano Ronaldo, podría pisar por primera vez territorio mexicano en 2026, cuando la Selección Mexicana enfrente a la poderosa Portugal durante la esperada reapertura del Estadio Azteca, como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo.

De acuerdo con Fox Sports, ya existiría un acuerdo preliminar para que el duelo se lleve a cabo durante la fecha FIFA de marzo de 2026, una vez que terminen las eliminatorias europeas y el Coloso de Santa Úrsula haya concluido sus trabajos de remodelación.

Una reapertura de talla mundial

El enfrentamiento entre México y Portugal no solo marcaría el retorno de la Selección al emblemático estadio capitalino, sino también la primera visita de Cristiano Ronaldo a suelo mexicano, hecho que sería histórico para la afición nacional.

La última vez que ambas selecciones se enfrentaron fue en la Copa Confederaciones 2017, donde se vieron las caras en dos ocasiones: un empate 2-2 en fase de grupos y una derrota para México (2-1) en el partido por el tercer lugar.

En su camino hacia la justa mundialista, la Federación Mexicana de Futbol ha declarado su intención de enfrentar a selecciones dentro del top 10 del ranking FIFA, entre ellas potencias como Alemania, España, Brasil y Argentina.

El objetivo es claro: foguear al equipo tricolor con los mejores rivales posibles, y qué mejor escenario que el renovado Estadio Azteca para albergar un duelo de estrellas.