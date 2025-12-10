Deportes

Cowboys vs Vikings, Chiefs vs Chargers y más: la Semana 15 de la NFL ya está aquí

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Semana 15 de la NFL ya está en marcha y promete emociones fuertes con enfrentamientos clave rumbo a la recta final de la temporada regular. Aficionados en México podrán disfrutar todos los partidos en vivo, ya sea por televisión o plataformas de streaming como Fox Sports, ESPN, ViX, NU9VE, Disney+ y NFL GamePass.

El jueves 11 de diciembre abrió la jornada con el duelo entre Falcons y Buccaneers, que terminó siendo clave para la lucha divisional en la NFC Sur.

Este domingo 14 de diciembre, habrá una maratón de encuentros desde el mediodía, destacando choques como:

  • Chiefs vs Chargers (ViX)

  • Bills vs Patriots (Fox Sports)

  • Giants vs Commanders

  • Jets vs Jaguars

  • Eagles vs Raiders

  • Browns vs Bears

Por la tarde (3:25 p.m.), los partidos estelares serán:

  • Packers vs Broncos (NU9VE)

  • Rams vs Lions (Fox Sports)

  • Saints vs Panthers

  • Seahawks vs Colts

  • Titans vs 49ers (Fox Sports)

El Sunday Night Football será protagonizado por Cowboys vs Vikings, a las 7:20 p.m., transmitido por ESPN y Disney+.

Finalmente, el Monday Night Football cerrará la semana el lunes 15 de diciembre con el encuentro entre los Steelers y Dolphins, también por ESPN y Disney+, en punto de las 7:15 p.m.

