Cowboys vs Vikings, Chiefs vs Chargers y más: la Semana 15 de la NFL ya está aquí

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Semana 15 de la NFL ya está en marcha y promete emociones fuertes con enfrentamientos clave rumbo a la recta final de la temporada regular. Aficionados en México podrán disfrutar todos los partidos en vivo, ya sea por televisión o plataformas de streaming como Fox Sports, ESPN, ViX, NU9VE, Disney+ y NFL GamePass.

El jueves 11 de diciembre abrió la jornada con el duelo entre Falcons y Buccaneers, que terminó siendo clave para la lucha divisional en la NFC Sur.

Este domingo 14 de diciembre, habrá una maratón de encuentros desde el mediodía, destacando choques como: