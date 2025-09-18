Cowboys en el Azteca; la promesa de Jerry Jones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dueño de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, aseguró que será cuestión de tiempo para que la “Estrella Solitaria” juegue en México, una vez concluidas las remodelaciones del Estadio Azteca, rebautizado como Estadio Banorte.

“Cuando el estadio esté listo, verás a los Cowboys allá”, afirmó Jones en el podcast oficial de la organización texana.

Los Cowboys son uno de los equipos con mayor número de seguidores en México, gracias a la popularidad ganada durante décadas. La eventual llegada del equipo al país marcaría uno de los movimientos más relevantes de la NFL para fortalecer la fidelidad de su base de aficionados latinoamericanos.

La liga no disputa un partido en suelo mexicano desde noviembre de 2022, cuando los San Francisco 49ers vencieron 38-10 a los Arizona Cardinals en fase regular. Desde 2016, la capital mexicana había albergado duelos de manera constante, salvo la cancelación de 2020 debido a la pandemia de Covid-19.