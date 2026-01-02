Copa Pacífica 2026: fechas, horarios y transmisión del torneo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El futbol mexicano comienza a sacudirse el polvo del receso y lo hace con un torneo que mezcla historia, tradición y rivalidad: la Copa Pacífica 2026, un certamen de pretemporada que servirá como antesala inmediata al arranque del Clausura 2026 de la Liga MX.

En el marco del Centenario de la refundación de la Benemérita Universidad de Guadalajara, el histórico Estadio Jalisco volverá a ser escenario de noches intensas cuando Chivas, Atlas, Rayados de Monterrey y Leones Negros disputen un cuadrangular que promete emociones desde el primer silbatazo.