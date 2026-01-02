Deportes

Copa Pacífica 2026: fechas, horarios y transmisión del torneo

Chivas, Atlas, Rayados y Leones Negros animarán la Copa Pacífica 2026
El Estadio Jalisco será la sede del cuadrangular centenario
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El futbol mexicano comienza a sacudirse el polvo del receso y lo hace con un torneo que mezcla historia, tradición y rivalidad: la Copa Pacífica 2026, un certamen de pretemporada que servirá como antesala inmediata al arranque del Clausura 2026 de la Liga MX.

En el marco del Centenario de la refundación de la Benemérita Universidad de Guadalajara, el histórico Estadio Jalisco volverá a ser escenario de noches intensas cuando Chivas, Atlas, Rayados de Monterrey y Leones Negros disputen un cuadrangular que promete emociones desde el primer silbatazo.

La Copa Pacífica Centenario se celebrará los días sábado 3 y domingo 4 de enero de 2026, con dos jornadas que definirán campeón, subcampeón y tercer lugar.

El sábado se disputarán las Semifinales, mientras que el domingo se jugarán el partido por el tercer lugar y la Gran Final, ambos en el mítico inmueble tapatío.

Horarios oficiales de la Copa Pacífica 2026

Sábado 3 de enero de 2026

  • Leones Negros vs. Monterrey | 18:00 horas

  • Atlas vs. Chivas | 20:45 horas

Domingo 4 de enero de 2026

  • Partido por el tercer lugar | 16:00 horas

  • Gran Final de la Copa Pacífica | 18:30 horas

A diferencia de otros amistosos de pretemporada, la Copa Pacífica sí contará con cobertura completa.

  • Leones Negros vs. Monterrey y Atlas vs. Chivas: ESPN 3 y Disney Plus Premium

  • Partido por el tercer lugar y Gran Final: ESPN 2 y Disney Plus Premium

RPO

Pretemporada
Copa Pacífica 2026

