Conquista oro🥇y bronce🥉Michoacán en escalada deportiva en Nacionales Conade 2023

‚ÄúEstoy muy feliz, me dieron ganas de llorar, estoy s√ļper contento por todo el esfuerzo que hice para conseguirla; la prueba estuvo dif√≠cil, pero me supe adaptar y apretar con todo. Se la dedico a mi hermano porque vive un poco lejos y no lo he podido ver‚ÄĚ

se√Īal√≥ el medallista de oro