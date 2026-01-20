Confirman baja de Gilberto Mora del Tri; Alexis Gutiérrez lo sustituye

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Nacional de México informó que Gilberto Mora causó baja de la concentración debido a molestias físicas que ha presentado desde el inicio del torneo Clausura 2026.

A través de un comunicado, la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales detalló que, tras la valoración del área médica, se determinó que el jugador de los Xolos de Tijuana no se encuentra en condiciones óptimas para disputar los partidos de preparación.