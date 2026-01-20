Confirman baja de Gilberto Mora del Tri; Alexis Gutiérrez lo sustituye

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Nacional de México informó que Gilberto Mora causó baja de la concentración debido a molestias físicas que ha presentado desde el inicio del torneo Clausura 2026.
A través de un comunicado, la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales detalló que, tras la valoración del área médica, se determinó que el jugador de los Xolos de Tijuana no se encuentra en condiciones óptimas para disputar los partidos de preparación.
En coordinación con su club, se acordó que el futbolista continúe con su tratamiento y proceso de recuperación.
Gilberto Mora no estará disponible para los encuentros amistosos ante Panamá y Bolivia, programados como parte de la preparación del combinado nacional.
En su lugar, fue convocado Alexis Gutiérrez, mediocampista del Club América, quien se integrará a la concentración de la Selección Mexicana el miércoles 21 de enero en Panamá.
BCT