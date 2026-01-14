Confirmado: Uruguay se concentrará en Playa del Carmen durante la Copa del Mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección de Uruguay confirmó este miércoles que su base operativa durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 será en Playa del Carmen, Quintana Roo, luego de recibir la aprobación oficial de la FIFA.

Aunque en días anteriores la delegación celeste había señalado a la ciudad mexicana como su opción número uno, la confirmación dependía del aval del organismo rector del futbol internacional, el cual ya fue otorgado.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) explicó que, tras un análisis integral, Playa del Carmen fue la única sede que cumplió con el 100% de los requisitos establecidos para ser la base de concentración de la selección durante el torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Tras el análisis integral, Playa del Carmen es la única que cumplió con la totalidad de los criterios establecidos previamente para la concentración celeste”, explicó la AUF.