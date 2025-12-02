¡Confirmado! México enfrentará a Portugal en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cristiano Ronaldo pisará suelo mexicano y no lo hará en cualquier cancha: será en el renovado Estadio Banorte, en un duelo amistoso internacional que promete ser histórico. El próximo 28 de marzo de 2026, México recibirá a la selección de Portugal, encabezada por “El Bicho”.

Bajo la dirección técnica de Javier “Vasco” Aguirre, México buscará plantar cara a una selección portuguesa que, además de Ronaldo, cuenta con figuras de talla mundial como Bruno Fernandes, João Félix y Rúben Dias. Este choque servirá como parte de la preparación de ambos equipos rumbo a la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

El Estadio Banorte —antes conocido como Estadio Azteca— volverá a encender sus luces con este duelo de alto calibre. “Este partido marcará la reapertura del emblemático recinto mexicano (Estadio Banorte), que se convertirá en el 2026 en el primer estadio en ser sede de tres Copas del Mundo en toda la historia”, señaló la Selección.

El duelo ante Portugal promete convertirse en uno de los encuentros más esperados del año para la afición mexicana.

La venta de boletos se espera que arranque próximamente, con precios que podrían alcanzar cifras récord, dada la magnitud del espectáculo.