Confirmado, la NFL regresa a México en 2026

Con esta declaración, se oficializa el regreso de un espectáculo que, más allá del deporte, representa un evento de impacto económico, turístico y social para México. La última vez que se disputó un partido oficial en el país fue el 21 de noviembre de 2022, cuando los San Francisco 49ers vencieron 38-10 a los Arizona Cardinals en un Estadio Azteca repleto.

Desde entonces, la liga ha expandido su huella internacional con juegos en el Reino Unido, Alemania, Brasil e Irlanda. Para este año, se sumará España a la lista de países anfitriones y, en 2026, el Estadio Azteca volverá a ser sede de un juego de temporada regular.