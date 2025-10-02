Confirmado, la NFL regresa a México en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras una pausa de cuatro años, el fútbol americano profesional regresará a suelo mexicano. Así lo confirmó el comisionado de la NFL, Roger Goodell.
Con esta declaración, se oficializa el regreso de un espectáculo que, más allá del deporte, representa un evento de impacto económico, turístico y social para México. La última vez que se disputó un partido oficial en el país fue el 21 de noviembre de 2022, cuando los San Francisco 49ers vencieron 38-10 a los Arizona Cardinals en un Estadio Azteca repleto.
Desde entonces, la liga ha expandido su huella internacional con juegos en el Reino Unido, Alemania, Brasil e Irlanda. Para este año, se sumará España a la lista de países anfitriones y, en 2026, el Estadio Azteca volverá a ser sede de un juego de temporada regular.
