¡Confirmado! Cristiano Ronaldo jugaría en la reinauguración del Estadio Azteca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A menos de un año del inicio del Mundial 2026, crecen las expectativas por la reinauguración del Estadio Azteca, que se llevará a cabo el próximo 28 de marzo con un duelo amistoso entre las selecciones de México y Portugal.

El partido ha llamado la atención no sólo por el retorno del fútbol internacional al mítico estadio de Santa Úrsula, sino por la posible presencia de una de las máximas figuras del balompié mundial: Cristiano Ronaldo.

Desde que se confirmó el encuentro como parte de las últimas Fechas FIFA antes de la Copa del Mundo, surgieron rumores sobre una posible cláusula para asegurar la participación del astro portugués. Sin embargo, la federación lusitana habría rechazado esta condición.

Aun así, el periodista deportivo David Medrano, de TV Azteca, aseguró en una transmisión reciente que supo “de buena fuente” que el delantero del Al-Nassr será convocado por su selección y estará presente en el encuentro frente a México.