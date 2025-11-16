¡Confirmado! Cristiano Ronaldo jugará por primera vez en México; enfrentará al Tri en el Azteca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que parecía un sueño para la afición mexicana está a punto de volverse realidad: Cristiano Ronaldo jugará por primera vez en el Estadio Azteca, en un duelo entre México y Portugal programado para el próximo 28 de marzo de 2026, como parte de los partidos preparativos rumbo al Mundial.

El encuentro marcará no solo el regreso oficial del Coloso de Santa Úrsula tras su remodelación, sino también la histórica primera visita de Cristiano Ronaldo a territorio mexicano con la Selección de Portugal.

“CONFIRMADO. Con la calificación de Portugal al Mundial 2026 se confirma que los lusitanos el 28 de marzo estarán en la reinauguración del Estadio Azteca vs México y 3 días antes jugarán en USA contra Estados Unidos”, anunció el periodista David Medrano a través de su cuenta en X.

Tras su clasificación al Mundial 2026, la selección portuguesa confirmó dos amistosos en Norteamérica: