¡Confirmado! Checo Pérez y Valtteri Bottas correrán para Cadillac en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez fue anunciado oficialmente como parte del equipo Cadillac Formula 1 Team, que debutará en la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Pérez compartirá la alineación con el finlandés Valtteri Bottas, según informó la escudería este lunes 26 de agosto.
Con más de 280 carreras en la F1, seis victorias, 39 podios y un subcampeonato en 2023, Checo se une al ambicioso proyecto respaldado por General Motors y TWG Motorsports. El objetivo es claro: construir desde cero una escudería competitiva con base en Estados Unidos y el Reino Unido.
"Es un honor ser parte de la construcción de un equipo que busca crecer y competir al frente. Cadillac es una marca legendaria del automovilismo estadounidense y me enorgullece formar parte desde el inicio”, expresó Pérez en el comunicado oficial.
La sede del equipo se dividirá entre Fishers (Indiana), Charlotte (Carolina del Norte) y Silverstone (Reino Unido), combinando ingeniería estadounidense con experiencia europea en pista.
Por su parte, Valtteri Bottas —ganador de 10 Grandes Premios— también destacó la visión a largo plazo del proyecto: "Esto no es solo un equipo de carreras, es una visión construida desde cero para pertenecer legítimamente a la F1".
El director del equipo, Graeme Lowdon, resaltó que la elección de Pérez y Bottas envía una señal clara: “Ambos no solo son pilotos veloces, también saben cómo construir un equipo desde sus cimientos”.
Cadillac F1 hará su debut oficial en el campeonato de 2026 y, según el comunicado, la experiencia, liderazgo y madurez de sus pilotos será clave para posicionarse como "el equipo de las Américas".
rmr