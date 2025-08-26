¡Confirmado! Checo Pérez y Valtteri Bottas correrán para Cadillac en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez fue anunciado oficialmente como parte del equipo Cadillac Formula 1 Team, que debutará en la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Pérez compartirá la alineación con el finlandés Valtteri Bottas, según informó la escudería este lunes 26 de agosto.

Con más de 280 carreras en la F1, seis victorias, 39 podios y un subcampeonato en 2023, Checo se une al ambicioso proyecto respaldado por General Motors y TWG Motorsports. El objetivo es claro: construir desde cero una escudería competitiva con base en Estados Unidos y el Reino Unido.

"Es un honor ser parte de la construcción de un equipo que busca crecer y competir al frente. Cadillac es una marca legendaria del automovilismo estadounidense y me enorgullece formar parte desde el inicio”, expresó Pérez en el comunicado oficial.