¡Confirmado! Bad Bunny encabezará el medio tiempo del Super Bowl LX en 2026

Con esta presentación, Bad Bunny se convierte en el primer artista latino urbano en encabezar en solitario el show de medio tiempo del evento deportivo más visto en el mundo, una plataforma seguida por más de 100 millones de personas a nivel global.

La noticia ha generado reacciones entre fans y medios internacionales, destacando la consolidación del artista como uno de los fenómenos más importantes de la música contemporánea.

El Super Bowl LX será organizado por la NFL y contará nuevamente con la producción de Roc Nation y Apple Music.

rmr