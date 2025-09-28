¡Confirmado! Bad Bunny encabezará el medio tiempo del Super Bowl LX en 2026
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante puertorriqueño Bad Bunny será el encargado del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, a celebrarse el próximo 8 de febrero de 2026 en el estadio Levi’s Stadium, en la Bahía de San Francisco, California.
La confirmación llegó este fin de semana a través de la cuenta oficial del artista en redes sociales, donde publicó:
“Super Bowl LX. Bay Area. February 2026. #AppleMusicHalftime”
Con esta presentación, Bad Bunny se convierte en el primer artista latino urbano en encabezar en solitario el show de medio tiempo del evento deportivo más visto en el mundo, una plataforma seguida por más de 100 millones de personas a nivel global.
La noticia ha generado reacciones entre fans y medios internacionales, destacando la consolidación del artista como uno de los fenómenos más importantes de la música contemporánea.
El Super Bowl LX será organizado por la NFL y contará nuevamente con la producción de Roc Nation y Apple Music.
rmr