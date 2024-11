Confirma Mario García que ya no es DT del Atlético Morelia; llegaría Nacho Castro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes por la mañana se dio a conocer que Mario García ya no es el director técnico (DT) del Club Atlético Morelia, en medio de rumores de su salida.

En una entrevista, el estratega confirmó que ya no forma parte del equipo canario, pues el contrato que tenía firmado culminó debido a una cláusula que hablaba específicamente de resultados.

"Sí, ya no, ya había acabado yo hace semana y media el vínculo contractual porque el contrato tenía una cláusula que cortaba al no calificar todo el tema de pensar a largo plazo, y, vamos, yo quisa no chequé esa clausula no le di importancia o pequé de exceso de confianza de hacer las cosas tan rápido".

En este sentido, Mario García consideró que se necesitaba más tiempo, pero que a él le gustó el trabajo realizado en la segunda parte del torneo.

Asimismo, dijo que uno de los fallos fue la conformación del equipo, donde "nos atoramos un poco".

Hasta el momento se ha mencionado que la primera opción para sustituir a Mario García es Ignacio "Nacho" Castro, entrenador de Mineros de Zacatecas.