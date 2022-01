Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una conductora de Morelia quiso declararse "vergaralover" y acabó diciendo algo muy diferente; el video es ahora viral en redes sociales.

Todo pasó en el programa local "El Trino del Canario", que en su estreno inició con una metida de pata de una de sus presentadoras de nombre María Maximov.

María Maximov estaba con Humberto Torres y Santiago Fernández hablando sobre la Liga de Expansión, cuando la conductora tuvo un fallo al querer declararse fan de Vergara.

"Lo de Vergara, que yo me declaró verg@l0v3r, este, no, vergaralover, perdón, mamá no escuchaste eso", dice la presentadora.

A esto sus compañeros y ella ríen, y horas más tarde es María quien compartió el video en sus redes sociales, y hasta bromeó:

"¿Serían yo cagándola y quedando como estúpida? Pero bueno, mentiras no dije".