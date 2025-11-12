Conade instalará centros deportivos en 10 municipios de Michoacán para combatir la violencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de la ola de violencia y tras los recientes hechos ocurridos en Uruapan, a través de la estrategia Plan Michoacán, la Comisión Nacional del Deporte (Conade) construirá centros de alto rendimiento en 10 municipios del estado, afirmó el director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), Raúl Morón Vidal.

En entrevista, el director de la Cecufid apuntó que la semana pasada se reunió con el titular de la Conade, Rommel Pacheco, quien instruyó la construcción de los centros en las siguientes demarcaciones: Morelia, Uruapan, Zamora, Apatzingán, Cuitzeo, Tacámbaro, Sahuayo, Maravatío y Huetamo.

"La semana pasada nos citó el maestro Rommel Pacheco, primero para ver qué habíamos trabajado en los planes de activación Ponte Pila que están en Michoacán y ver qué acciones podríamos llevar en conjunto para atacar la inseguridad y todo el Plan Michoacán", dijo.

El Plan Michoacán para la Paz y la Justicia es una estrategia implementada por el gobierno federal en conjunto con el estado para atacar el problema de la inseguridad y violencia en distintas regiones. Este programa lo dio a conocer apenas el pasado 9 de noviembre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde Palacio Nacional con su gabinete y el mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla.