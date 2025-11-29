Conade analiza albergar eventos deportivos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Rommel Pacheco Marrufo, titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), indicó que el próximo año Michoacán podría albergar eventos deportivos similares al realizado en julio pasado: un challenge de tiro con arco.

Durante su visita a Morelia, el director de la Comisión refirió que se trata de una estrategia que ha impulsado desde que asumió el cargo hace un año, con el objetivo de acercar el deporte a niñas, niños, adolescentes y personas adultas.

“En julio se llevó a cabo un challenge de tiro con arco, es una estrategia desde que llegué, poder llevarle a todos los estados algún deporte para que los niños se motiven y vean que el deporte llega a todos lados”, expresó.