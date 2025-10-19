Con victoria en Austin, Verstappen buscará dar el golpe en el Gran Premio de México

Verstappen, tetracampeón del mundo y piloto de Red Bull Racing, aprovechó una largada limpia y una intensa batalla entre Lando Norris y Charles Leclerc para escaparse en solitario y mantener el liderato de principio a fin. El neerlandés finalizó la carrera con más de ocho segundos de ventaja sobre Norris, quien ocupó la segunda posición.

Con este resultado, Verstappen se coloca a solo 26 puntos de Norris y a 40 de Oscar Piastri, dejando la lucha por el campeonato de pilotos completamente abierta con cinco carreras restantes. La próxima parada será el Gran Premio de México 2025, donde se espera un cierre emocionante rumbo al final de temporada.