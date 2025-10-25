Con sufrimiento y orgullo, México femenil Sub-17 avanza en Marruecos 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana Femenil Sub-17 venció 1-0 a Camerún en un partido dramático y aseguró su clasificación a los Octavos de Final del Mundial Femenil Sub-17 Marruecos 2025. El gol de la victoria llegó al minuto 86 con un tiro libre impecable de Citlalli Reyes, que firmó el tanto más importante del torneo hasta ahora para el conjunto tricolor.

Durante los primeros minutos, Camerún fue superior en lo físico y ofensivo, obligando a la defensa mexicana a resistir con despejes y reventando balones. Sin embargo, a partir del minuto 18, México logró estabilizar su juego y comenzó a generar opciones, especialmente por la banda izquierda con Miyazato, mientras que Del Real tuvo la primera llegada clara, aunque sin puntería.