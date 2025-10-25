Con sufrimiento y orgullo, México femenil Sub-17 avanza en Marruecos 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana Femenil Sub-17 venció 1-0 a Camerún en un partido dramático y aseguró su clasificación a los Octavos de Final del Mundial Femenil Sub-17 Marruecos 2025. El gol de la victoria llegó al minuto 86 con un tiro libre impecable de Citlalli Reyes, que firmó el tanto más importante del torneo hasta ahora para el conjunto tricolor.
Durante los primeros minutos, Camerún fue superior en lo físico y ofensivo, obligando a la defensa mexicana a resistir con despejes y reventando balones. Sin embargo, a partir del minuto 18, México logró estabilizar su juego y comenzó a generar opciones, especialmente por la banda izquierda con Miyazato, mientras que Del Real tuvo la primera llegada clara, aunque sin puntería.
El primer tiempo terminó sin goles, con más tensión que fútbol. En la segunda mitad, el partido entró en una fase crítica, con Camerún lanzado al ataque y acercándose peligrosamente al área mexicana. La arquera Valentina Murrieta fue figura con una atajada clave en los momentos más apremiantes.
Con el 1-0 México cerró la fase de grupos como segundo lugar y evitó la eliminación. Camerún intentó empatar en los últimos minutos, pero los ingresos defensivos ayudaron a sostener el resultado.
El silbatazo final selló la euforia: México está en Octavos de Final, con la moral en alto, la portería en cero y un boleto conseguido con carácter y garra.
BCT