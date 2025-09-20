Con récord personal, Donovan Carrillo se perfila rumbo a Milán 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El patinador mexicano Donovan Carrillo tuvo una brillante actuación en el Clasificatorio Olímpico de Patinaje Artístico 2025, donde consiguió un récord personal de 84.97 puntos en el programa corto, resultado que lo colocó en la segunda posición de la clasificación general.
Con este desempeño, Carrillo se mantiene en la pelea por obtener un boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, lo que marcaría su segunda participación olímpica tras debutar en Beijing 2022.
El patinador jalisciense disputará este domingo 21 de septiembre el programa libre, en el que buscará asegurar su pase a la justa olímpica. La competencia está programada para las 13:45 horas (hora local en Milán, Italia), equivalente a las 3:40 AM en México, y podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de la ISU Figure Skating.
La rutina de Carrillo destacó por su nivel técnico y artístico, lo que le valió el reconocimiento del público y de especialistas, quienes lo ubican como uno de los patinadores latinoamericanos con más proyección en la disciplina.
La comunidad deportiva en México y seguidores en redes sociales han manifestado su apoyo al atleta, que se ha convertido en referente del patinaje artístico nacional y un símbolo de perseverancia en el deporte de invierno.
BCT