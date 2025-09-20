Con récord personal, Donovan Carrillo se perfila rumbo a Milán 2026

Con este desempeño, Carrillo se mantiene en la pelea por obtener un boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, lo que marcaría su segunda participación olímpica tras debutar en Beijing 2022.

El patinador jalisciense disputará este domingo 21 de septiembre el programa libre, en el que buscará asegurar su pase a la justa olímpica. La competencia está programada para las 13:45 horas (hora local en Milán, Italia), equivalente a las 3:40 AM en México, y podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de la ISU Figure Skating.

La rutina de Carrillo destacó por su nivel técnico y artístico, lo que le valió el reconocimiento del público y de especialistas, quienes lo ubican como uno de los patinadores latinoamericanos con más proyección en la disciplina.