Con plaza a París 2024, michoacano Samuel Molina se despide de un exitoso año

Pese a los éxitos cosechados a lo largo del año, el para atleta originario de Michoacán consideró que pudo haber desempeñado un mejor papel, sobre todo en el Campeonato Mundial Pilsen 2023, justa para la que se preparó de manera exigente con el objetivo de subirse al podio.

"Creo que no se cumplieron con todos los objetivos de 2023, ya que para el Mundial llevábamos un trabajo desarrollado para quedar entre los primeros tres lugares, y no se logró por algunos problemas mentales que tuve durante la competencia. Me faltó un poco de experiencia y nos quedamos un poco cortos, sin embargo, se logró la plaza paralímpica para México", expresó.

rmr