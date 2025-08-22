Con oro y cuatro bronces, México cierra gimnasia artística en Asunción 2025

Escartin obtuvo una puntuación de 12.266, resultado que le dio su segunda medalla de bronce en Asunción 2025, ya que previamente había subido al podio en barras asimétricas con 12.166 unidades. En ambas pruebas, las preseas doradas quedaron en manos de Canadá y Estados Unidos.

Por su parte, Ibarra consiguió 12.533 puntos en barras paralelas para repetir en el podio, tras haber conseguido también el bronce en la competencia por equipos varonil junto a Lorenzo Zaragoza, Gael Rosales y Juan Pablo Dueñas.

La actuación más destacada para México la firmó Zaragoza, quien se proclamó campeón en la final de anillos con una puntuación de 12.600, resultado que colocó al país en la quinta posición general de la disciplina, a un día de que concluya la justa continental.

SHA