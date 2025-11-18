Con nueve jugadores y cinco goles en contra, México se despide del Sub-17

Al minuto 15, José Navarro cometió un penal sobre Rafael Quintas, quien convirtió el 1-0 para los portugueses. México buscó reaccionar con presión alta liderada por Luis Gamboa y Luka Vuoso, pero sin lograr el empate.

Antes del descanso, Navarro fue expulsado por un codazo sobre Bernardo Lima tras revisión del VAR, dejando al equipo con 10 jugadores.

En el segundo tiempo, Anísio Cabral, máximo goleador del torneo, amplió la ventaja al minuto 48 con el 2-0. Aunque México intentó resistir, la inferioridad numérica y el desgaste físico cobraron factura.

En la recta final, tres goles en menos de cinco minutos —Zeega (81’), Miguel Figueiredo (83’) y Yoan Pereira (85’)— sepultaron las esperanzas del conjunto mexicano.

Santiago López fue expulsado al minuto 75 por una falta temeraria al intentar cortar un pase largo, dejando a México con nueve jugadores. La frustración marcó el cierre de un encuentro donde los errores y la falta de contundencia pesaron más que las intenciones.

Con esta derrota, el equipo nacional se despide del torneo sin poder igualar sus históricas actuaciones en la categoría.

