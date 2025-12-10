Con inversión de 10 mdp, inaugura Bedolla canchas de fútbol 7 en Secundaria 2 de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para impactar de manera positiva en el desarrollo físico, social, emocional y académico de las y los estudiantes, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dio la patada inaugural de dos canchas de fútbol 7 en la Escuela Secundaria Federal No. 2 “Hermanos Flores Magón”.

El mandatario detalló que, con una inversión estatal de 10 millones de pesos, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) edificó estos espacios deportivos que cuentan con los requerimientos de la FIFA, con lo que cumple el compromiso adquirido con los jóvenes, a través de una gestión del director del plantel, Rubén Trujillo García.