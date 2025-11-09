Con empate ante la Jaiba Brava el Atlético Morelia entra a la liguilla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un empate ante la Jaiba Brava en la quinceava y última jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión, el Atlético Morelia logró colarse a la liguilla la noche de este sábado.

Con 19 unidades y en la séptima posición de la tabla general, los Canarios lograron su pase a la siguiente fase, y cuyos próximos encuentros están por definirse, aunque el duelo de cuartos de final sería contra Cancún.

El partido se llevó a cabo en el Estadio Morelia a las nueve de la noche, bajo un frío en las faldas del Quinceo, y aunque por parte de ambas escuadras se prendieron los motores no lograron encender el encuentro con goles.

La primera parte tuvo algunas oportunidades en ambos equipos, pero la Jaiba Brava se vio un poco más imponente en tierra ajena, aunque no pudo finiquitar ninguna de las jugadas y así se fueron al descanso; los Canarios con un cartón amarillo para Daniel Parra.

Después del descanso, los de Tampico llegaron con fuerza y los primeros minutos lograron controlarlos, no obstante, el Atlético Morelia apretó y tuvo más llegadas a portería rival que tampoco supieron concretar.

Los últimos minutos se escurrieron en un vaivén de balones y con pocas apariciones en el área chica lo que molestó a la afición en el Coloso del Quinceo pues aunque fue poca en las gradas, comenzaron a abuchear ante el resultado.

Los equipos se despidieron con un amargo empate en tierras michoacanas, pero la escuadra rojiamarilla sigue con vida, sin embargo, se enfrentará contra las Iguanas, quienes en fase regular golearon en Cancún a los Canarios.

